Совещание прошло под руководством главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В совещании приняли участие руководители профильных федеральных министерств и ведомств, а также главы российских регионов. Одним из ключевых вопросов повестки дня было обсуждение проекта федерального уровня под названием «Оздоровление Волги». Напомним, что данный проект входит в состав другого национального проекта «Экология». Открыл совещание премьер-министр России Дмитрий Медведев. В своей речи он подчеркнул, что около трети населения всей страны живёт на берегах одной из крупнейших европейских рек Волги. Поэтому задача правительства на ближайшее время обеспечить должное состояние качества проживания этого большого количества людей. Здесь речь идёт, главным образом, о чистых берегах, новых причалах, которые откроют огромный туристический потенциал для российских и зарубежных путешественников.

Согласно федеральному проекту «Оздоровление Волги», выброс загрязнённых вод в акваторию Волги и её притоков должен сократиться в три раза. Срок, прописанный в документе, обозначен 2024 годом. В 2018 году выброс составил более трёх кубических километров, уже в 2024 этот показатель не должен превышать одного кубического километра, отметил Дмитрий Медведев. Для того, чтобы снизить выброс загрязнённых вод, правительству страны необходимо вплотную заняться возведением и усовершенствованием коммунальных очистных сооружений. В настоящее время российскими властями запланировано более ста сорока миллиардов рублей, из которых восемьдесят пять выделит федеральный бюджет.