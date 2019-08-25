С инициативой предоставить финансирование на создание и установку этой скульптуры выступил Константин Малофеев.

Константин Малофеев является заместителем главы Всемирного русского народного собора и основатель телевизионного канала православной направленности под названием «Царьград ТВ». Его нередко называют православным олигархом. Своё решение Малофеев высказал в ходе проведения встречи со студентами Астраханского государственного университета. Половину расходов, которая пойдёт на памятник русскому царю, Константин Малофеев сможет взять на себя.

Стало известно, что определилось имя создателя памятника – им может стать скульптор московского происхождения Олег Молчанов. Тремя годами ранее памятник Ивану Четвёртому был открыт в городе Орле, автором скульптуры выступил Молчанов. Именно орловский памятник стал причиной последующих высказываний и решений о том, что изображение Ивана Грозного в камне должно появиться во многих российских городах.

Вопрос открытия памятника русскому царю для жителей Астрахани не новый. Ещё в девяностых годах прошлого века шло активное обсуждение этого вопроса. В то время инициатива установки монумента не была поддержана в связи с отсутствием источников финансирования. В 2016 году губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что решать вопрос появления этого памятника на улице Астрахани должны сами жители. Градоначальник Астрахани Алёна Губанова выступила с запретом установки этого монумента, объясняя это тем, что личность русского правителя имеет в настоящее время довольно неоднозначную оценку. Против установки памятника выступают коренные народы Поволжья – среди них татары и другие народности. Напомним, что в 1554 году Иван Грозный присоединил Астраханское царство к Москве.