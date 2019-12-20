В ночь с 10 на 11 декабря нынешнего года случился инцидент на одной из скважин ООО "Газпром добыча Астрахань". В следствие этого инцидента в атмосферу попал сероводород, в количестве, превышающем норму до 100 раз.В сообщения заявлено об осуществлении проверки по факту выброса загрязняющих веществ на почву и в атмосферный воздух. Также проводится проверка по факту сокрытия информации, которая создает опасность для жизни и здоровья людей.ГУМЧС России по региону сообщает, что с 10 по 12 декабря службой "112" были приняты более 440 звонков от местных жителей, которые жаловались на странный запах воздуха. Непринятыми остались порядка 5,5 тысяч звонков от местного населения.