ИА «Ореанда-Новости». В астраханском Минздраве рассказали, что одного из моряков с корабля, который прибыл из Ирана, доставили в больницу с симптомами ОРВИ, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что судно в порту не швартовалась, моряка эвакуировали на лодке. Корабль поместили на карантин, у остальных членов экипажа взяли тесты на коронавирус.



По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 90 тысяч человек, летальных исходов было зафиксировано более трёх тысяч.