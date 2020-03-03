03.03.2020, 19:03
В Астрахани судно из Ирана встало на карантин
ИА «Ореанда-Новости». В астраханском Минздраве рассказали, что одного из моряков с корабля, который прибыл из Ирана, доставили в больницу с симптомами ОРВИ, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что судно в порту не швартовалась, моряка эвакуировали на лодке. Корабль поместили на карантин, у остальных членов экипажа взяли тесты на коронавирус.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 90 тысяч человек, летальных исходов было зафиксировано более трёх тысяч.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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