ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Городской думы Астрахани решили снизить налог на имущество физических лиц после массовых жалоб владельцев недвижимости, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что для жилой недвижимости ставку налога снизили с 0,3% до 0,1%, для коммерческой - с 2% до 0,5%. Ставку снизили задним числом – с 2018 года. Тем, кто уже заплатил налог, порекомендовали обратиться в налоговую для перерасчёта.



Астраханцы начали жаловаться на высокие налоги на жильё и землю, когда получили счёта по повышенным ставкам.