Сейчас мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете рассказали, что теракт был предотвращён около двух месяцев назад. Это смогли сделать сотрудники управления СКР совместно с коллегами из УФСБ по Астраханской области.