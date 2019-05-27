27.05.2019, 21:59
В Астраханской области предотвращён теракт
ИА «Ореанда-Новости». Радикальный исламист собирался напасть на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сейчас мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.
В Следственном комитете рассказали, что теракт был предотвращён около двух месяцев назад. Это смогли сделать сотрудники управления СКР совместно с коллегами из УФСБ по Астраханской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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