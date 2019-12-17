Отмечается, что пилоты в результате инцидента не пострадали. Лётчики смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.В Минобороны рассказали, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.