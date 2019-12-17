17.12.2019, 13:35
В Астраханской области у Ту-22 отказал двигатель во время полёта
ИА «Ореанда-Новости». В Астраханской области у самолёта Ту-22 во время выполнения планового полёта отказал двигатель, пишет РИА Новости.
Отмечается, что пилоты в результате инцидента не пострадали. Лётчики смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.
В Минобороны рассказали, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.
Отмечается, что пилоты в результате инцидента не пострадали. Лётчики смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт.
В Минобороны рассказали, что полёт осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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