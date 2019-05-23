ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании в Астраханской области трёх лиц, которые подозреваются в создании экстремистского сообщества. Следователи установили, что «трое подозреваемых, разделяя экстремистские идеи, создали на территории города Астрахани организованную группу».

В ходе обысков у арестованных были обнаружены взрывчатые вещества и бутылки с «коктейлем Молотова», боеприпасы, пневматическое оружие, военная экипировка, ножи, противогазы, литература с инструкциями по изготовлению взрывчатки, фашистская атрибутика.

Сообщается, что задержанные придерживались радикальных националистических взглядов. Они занимались изготовлением взрывчатых веществ и зажигательных смесей, пытались приобрести огнестрельное оружие, а также изучали правила владения холодным оружием, участвовали в тренировках с применением военной экипировки и макетов стрелкового оружия, при общении применяли различные шифры для конспирации.