ИА "Ореанда-Новости". В дорожно-транспортном происшествии под Калугой, где перевернулся автобус с детьми, погибли семь человек. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Калужской области, в результате опрокидывания автобуса MAN погибли четверо детей и трое взрослых, ещё 32 человека пострадали.

Авария произошла в районе 128 километра трассы Калуга – Вязьма. По информации пресс-службы правительства Смоленской области, автобус вёз детей на международный конкурс хореографического и музыкального искусства «Жемчужина талантов».

В автобусе находили в общей сложности 45 человек. Автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю Сергею Гордееву. Транспорт с детьми перемещался без сопровождения ГИБДД, отметили в УМВД по Калужской области.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области, основная часть пострадавших пребывает в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает. Ещё 12 детей направлены в калужскую областную педиатрическую больницу с лёгкими травмами. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству здравоохранения обеспечить оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Согласно предварительной информации, причиной аварии стал занос на дороге. Водитель превысил скорость и не справился с управлением, передаёт ТАСС. Водитель уже задержан. По данным источников в правоохранительных органах, он был трезв.

По факту аварии возбуждено два уголовных дела: за нарушение правил дорожного движения и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти более двух человек. Расследованием дел займётся центральный аппарат Следственного комитета России. Кроме того, предстоит проверка индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус.

Отметим, главное управление МЧС России по Смоленской области открыло горячую линию, где можно получить информацию по дорожному происшествию. Информационно-психологическую поддержку можно получить круглосуточно по телефону: 8(4812)62-44-44. Компания «АльфаСтрахование», которая страховала пассажиров автобуса, также организовала горячую линию для пострадавших и родственников погибших: 8(800)333-09-99.