В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, один из которых принадлежал районной администрации, погибло 4 человека, включая Людмилу Глушко.Глава Черноморского района направлялась в служебную командировку. Дорога была сухой.Людмила Глушко, которая погибла в возрасте 54 лет, занимала пост главы Черноморского района республики Крым с 2016 года.