10.12.2019, 14:35
В автомобильной аварии погибла глава Черноморского района республики Крым
ИА «Ореанда-Новости». В ДТП погибла Людмила Глушко, занимаемая должность главы Черноморского района Крымской республики.
Смертельное ДТП произошло на магистрали Черноморское — Евпатория ориентировочно в 08-50 по МСК. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, один из которых принадлежал районной администрации, погибло 4 человека, включая Людмилу Глушко.
Глава Черноморского района направлялась в служебную командировку. Дорога была сухой. Правоохранительные органы изучают материалы ДТП.
Людмила Глушко, которая погибла в возрасте 54 лет, занимала пост главы Черноморского района республики Крым с 2016 года.
Смертельное ДТП произошло на магистрали Черноморское — Евпатория ориентировочно в 08-50 по МСК. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, один из которых принадлежал районной администрации, погибло 4 человека, включая Людмилу Глушко.
Глава Черноморского района направлялась в служебную командировку. Дорога была сухой. Правоохранительные органы изучают материалы ДТП.
Людмила Глушко, которая погибла в возрасте 54 лет, занимала пост главы Черноморского района республики Крым с 2016 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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