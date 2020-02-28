ИА «Ореанда-Новости». В Азербайджане у россиянина зафиксировали коронавирус.

Оперативный штаб для борьбы с коронавирусом созданный при правительстве сообщил, что в Азербайджане был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Сообщается, что заразившимся стал гражданин России.

Из сообщения оперативного штаба известно, что россиянин попал в Азербайджан через Иран. При переходе через границу у него обнаружились симптомы коронавируса. Сейчас он помещён в изоляцию. Сообщается, что его состояние стабильно.

Ранее сообщалось о том, что случаи заражения были зафиксированы в 46 странах мира. На данный момент число заражённых в Китае достигло 79 тысяч человек, из которых скончалось 2 778, а излечилось от вируса свыше 36 тысяч человек. За пределами КНР же количество заражённых перешагнуло отметку в 3 660 человек, из которых скончалось 57.