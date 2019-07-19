ИА «Ореанда-Новости». В акватории Кронштадтского RAID в пятницу, 19 июля, состоялась репетиция Главного парада в честь Дня Военно-морского флота. Фактическое празднование состоится 28 июля.

«В ходе репетиций были проведены выездные проверки между судами, утверждено время для каждого учения, внесены окончательные коррективы в планирование праздников с учетом реальной ситуации», - сообщает пресс-служба Минобороны.

Несмотря на дождливую погоду, корабли плыли по запланированному маршруту.

Участниками репетиции стали 12 военных кораблей и одна подводная лодка. Корабли проходили в ударных, тактических и противолодочных отрядах.

Владельцы автомобилей могут бесплатно использовать ZSD 28 июля. В этот день в Петербурге пройдёт парад ВМФ России, а мосты через Неву будут разведены, сообщил вице-губернатор.