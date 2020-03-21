ИА «Ореанда-Новости». Во время организованных погружений дайверов в районе губы Амбарная Баренцева моря пропал человек, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что мужчина 1974 года рождения пропал около трёх часов дня по московскому времени.



Сейчас ведутся его поиски. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения дайвера, а также причины и условия, при которых это стало возможным. Возбуждено уголовное дело.