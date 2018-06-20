ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ. Следственный комитет возбудил в отношении воспитательницы одного из детских садов в Барануле уголовное дело. Её подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Следственный комитет Алтайской области обнародовал видеозаписи на своём официальном канале, из видео можно судить, что женщина издевалась над детьми частного детского садика. Она с жестокостью наказывала их, когда они не слушались, например, оставляла их в темноте одних – закрывала в комнате без света. Возможно, женщина, предполагала, что страх поможет воспитанию.

Также на камерах видеонаблюдения засняты моменты, когда она бьёт воспитанника стопкой бумаги, ещё одного ребёнка женщина накрыла полотенцем, а когда он упал, никак не отреагировала на это.

Она обвиняется по статье 156 уголовного кодекса. За это наказывают от штрафа размером сто тысяч рублей до лишения свободы на срок до трёх лет.

20 июня ТАСС сообщил, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, что женщина ушла с места работы. Причина увольнения – по собственному желанию.



ТАСС пишет, что родители подняли по этому поводу скандал, ведь женщина, которая жестоко обращалась с детьми, может прийти на работу в другой детский сад и устроиться воспитателем там.

Сам детский сад, где на сотрудницу завели уголовное дело, считается элитным частным учреждением дошкольного образования, за месяц родители там платят около 20 тысяч рублей.

Сейчас следователи будут выяснять, действительно ли работница издевалась над детьми, а также причастно ли к этому руководство детского сада – выполняло ли оно надлежащим образом свои обязанности.



