ИА «Ореанда-Новости». В одном из сёл Башкирии в детском саду отказались принять двухлетнюю девочку из-за деформации костей черепа, пишет РИА Новости.

Мама ребёнка Светлана Захарова рассказала, что работники детсада заявили ей, что девочка с такой формой головы «распугает всех воспитанников». Потом детский сад заявил, что примет ребёнка только после того, как ей проведут операцию на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла играть «как обычный ребёнок».

Мама девочки отметила, что операцию ребёнку постоянно откладывают, так как решают, в какой город её можно отправить на лечение. Женщина также узнала, что и местная школа не собирается зачислять в будущем её дочь.