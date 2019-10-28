ИА "Ореанда-Новости" Сегодня стало известно, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров возглавил региональное правительство. Соответствующий указ был подписан в понедельник утром.

По информации, опубликованной на официальном сайте главы республики, Радий Хабиров также определил структуру регионального правительства. Согласно тексту документа, республиканский глава будет с настоящего момента руководить деятельностью башкирского правительства. Заместители премьер-министра правительства Республики Башкортостан продолжат курировать работу органов исполнительной власти в определённой области ведения. Кроме того заместители продолжать контролировать республиканских министров согласно распределённым обязанностям.

Одновременное занятие постов главы региона и руководителя местного правительства не противоречит конституциональным нормам. Статья 91 Конституции Республики Башкортостан разрешает такое действие. В тексте вышеупомянутого указа также отмечается, что пост первого заместителя премьер-министра Башкирии занял Андрей Назаров. Ранее он исполнял обязанности главы республиканского правительства. Основная задача нового заместителя будет заключаться в координации общей работы правительства с целью достижения ключевых показателей проектов национального масштаба, а также обеспечение выполнение плановых показателей, характеризующих социально-экономическое развитие Башкирии. Напомним, что данная стратегия действует в регионе до 2024 года.