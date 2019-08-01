ИА «Ореанда-Новости». Власти Башкирии задумались над новым налогом – на бездетность, пишет «Лента.ру» со ссылкой на главу государственного собрания-курултая республики Константина Толкачева.



Он отметил, что такой налог был в Советском союзе вплоть до его распада. Толкачев сообщил, что этот вопрос будут обсуждать на осенней сессии. По мнению властей региона, такая мера может увеличить рождаемость.



Толкачев рассказал, что за первые шесть месяцев в Башкирии родились всего 19622 ребенка, хотя еще несколько лет назад эта цифра достигала 60 тысяч.