Сообщается, что кассир скрылась вместе со всей своей семьёй. Инцидент произошёл вчера. Следствие полагает, что женщина в конце дня забрала деньги и пошла домой.Полицейские начали её искать и обнаружили, что на месте нет никого: ни мужа, ни двух маленьких детей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски.