28.05.2019, 19:13
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Башкирские полицейские ищут 36-летнюю старшего кассира «Россельхозбанка» из города Салавата, которая по их версии украла из кассы 23 миллиона рублей.
Сообщается, что кассир скрылась вместе со всей своей семьёй. Инцидент произошёл вчера. Следствие полагает, что женщина в конце дня забрала деньги и пошла домой.
Полицейские начали её искать и обнаружили, что на месте нет никого: ни мужа, ни двух маленьких детей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски.
Сообщается, что кассир скрылась вместе со всей своей семьёй. Инцидент произошёл вчера. Следствие полагает, что женщина в конце дня забрала деньги и пошла домой.
Полицейские начали её искать и обнаружили, что на месте нет никого: ни мужа, ни двух маленьких детей. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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