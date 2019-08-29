ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии полиция, спасатели и волонтёры ищут годовалого малыша, который пропал из колыбели, пока его мать спала, пишет РИА Новости.



Мать ребёнка обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Сейчас возбуждено дело об убийстве малолетнего.



Пока известно, что 28-летняя мать двоих детей, проснувшись утром у себя дома, не нашла сына. Отмечается, что пропавшему ребёнку 1 год и четыре месяца. Другие подробности пока сообщаются. Правоохранители ведут поиски.