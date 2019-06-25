ИА «Ореанда-Новости» В Башкирии женщину убило молнией, происшествие случилось в посёлке Анясево Миякинского района республики. Об этом передали в местном МЧС.

57-летняя жительница села погибла во дворе своего собственного дома. Спасти женщину не смогли. МЧС напомнило о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время грозы. Так лучше отключит электроприборы, не пользоваться мобильными телефонами и не сидеть около окна. На улице во время непогоды нужно держаться подальше от линий электропередач и деревьев. Накануне в Приамурье молния ударила в двух рабочих.