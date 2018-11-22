ИА «Ореанда-Новости». Защита заявила об алиби двух из трёх задержанных экс-полицейских по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе. Адвокаты будут ходатайствовать, чтобы их освободили из-под стражи.

Напомним, в Башкирии по делу об изнасиловании сотрудницы полиции проходят подозреваемыми трое (уже бывших) полицейских. Следствие утверждает, что бывшие высокопоставленные полицейские изнасиловали коллегу-дознавателя в Уфе.

Однако сегодня адвокат Аслям Халиков сообщил, что у двух есть алиби. Речь идёт об Эдуарде Матвееве и Салавате Галиеве (первый был начальником полиции по Уфимскому, второй – по Кармаскалинскому районам Башкирии).

Инцидент произошёл в ночь на 30 октября. Следователи полагают, что эти двое полицейских с бывшим начальником отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлом Яромчуком изнасиловали в служебном кабинете 23-летнюю девушку. Всех троих уволили из органов внутренних дел, сейчас они находятся в СИЗО.

Халиков утверждает, что Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Матвеев – в 22:10, в то время, как пострадавшая заявила, что преступление произошло с 22:40 до 00:30. Алиби можно доказать, так как есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер.

– По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе, — рассказал адвокат.

Халиков сообщил, что представит эти сведения следствию и подаст ходатайство об освобождении двух подозреваемых из-под стражи. С его слов, в ближайшее время защита намерена провести ещё некоторые проверочные мероприятия, а когда следствие проверит эту информацию – «картина полностью сложится».

Все трое подозреваемых по решению суда арестованы на два месяца до 31 декабря. Сторона защиты пробовала обжаловать это решение суд, но Верховный суд Башкирии оставил решение в силе без изменений.