ИА «Ореанда-Новости». В башкирском Мелеузе мужчина раскопал могилу знакомой девушки, чтобы убедиться в её смерти, пишет РИА Новости.



В полицию обратилась мама умершей девушки, она рассказала, что кто-то раскопал могилу. Полицейские задержали подозреваемого – им оказался 32-летний уроженец Оренбурга.



Мужчина был знаком с девушкой, которая погибла в ДТП в 2017 году. Однако он не верил, что в этом месте похоронена именно она. Тогда мужчина раскопал могилу, чтобы удостовериться.



Полицейские завели дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения.