ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии против сельского педиатра завели уголовное дело после смерти несовершеннолетней от пневмонии.

В Башкирии сельский педиатр стал фигурантом уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». О передаче дела в суд сообщили в СУСК РФ по республике.

Врач-педиатр не предпринял необходимых действий, не принял решение о госпитализации и не провёл диагностику, которая помогла бы выявить пневмонию. Врач своей вины не признаёт.

Дежурный врач поставил диагноз «острое респираторное заболевание» и отправил девушку домой с рецептом. Однако дома девушке стало хуже. Она скончалась в машине, когда её хотели доставить обратно в больницу на следующий день.



