ИА «Ореанда-Новости». Глава Башкирии заявил, что почти 70% магазинов убрали из продажи снюс.

Радий Хабиров высказался по поводу продажи снюса в регионе на своей странице «Вконтакте». Глава Башкирии заявил, что почти 70% магазинов республики убрали смесь с прилавков. Это произошло после того, как в Стерлитамаке никотиновой смесью отравился школьник.

Случай отравления заставил Хабирова действовать жёстко. Он дал владельцам магазина 24 часа на то, чтобы они избавились от снюса на своих прилавках. По словам главы региона, всё прошло хорошо. Он отметил, что многие предприниматели также имеют детей, поэтому они отлично понимают важность таких мер.