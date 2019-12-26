ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии одинокой пенсионерке предоставили жилую комнату в здании аварийной школы.

В Благовещенском районе Башкирии одинокую пенсионерку поселили в здании аварийной школы. Следственные органы проводят проверку и пытаются выяснить обстоятельства истории. О ситуации сообщило следственное управление СКР по региону.

Сообщается, что администрация Благовещенского района предоставила пенсионерке, нуждающейся в жилье, комнату в аварийном здании бывшей школы. Надзорные ведомства уже провели проверку и заключили, что помещение не отвечает установленным требованиям.

Следователи региона проводят проверку по признакам уголовного дела.

Прокуратура региона также сообщила, что после вмешательства, власти района исключили аварийное здание бывшей школы из маневренного фонда. Они пообещали предоставить женщине новое жильё.