ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии проходит экологическая акция, в рамках которой, проходит высадка деревьев.

В республике за день проходящей экологической акции осуществили посадку почти 70 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников. Об этом сообщил ВРИО вице-премьера правительства республики Борис Беляев.

Высадка осуществлялась одновременно в нескольких районах Башкортостана. Так, в Стерлитамаке создали Аллею мужества, в Нефтекамске – Кленовую аллею. Столицу также не оставили без внимания, создав в городе ещё одну аллею, и назвав её Сипайловские сосны.

Процесс не оставил равнодушными 140 тысяч человек, которые вышли на помощь.

Акция называется «Зелёная Башкирия». Она проходит в рамках национального проекта «Экология», чья реализация должна завершиться через 5 лет. Проект направлен на восстановление всех вырубленных и сгоревших республиканских деревьев.