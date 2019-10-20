В настоящее время республиканскими силами начата подготовка проекта.

По информации, предоставленной главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заинтересовался проектом глубокой переработки зерновых культур в республике. Данное заявление прозвучало в ходе проведения заседания регионального правительства. По словам Радия Хабирова, в случае ближайшей возможности разговора с Дмитрием Медведевым, глава республики доложит ему об этом проекте. Здесь же на заседании он дал соответствующее поручение должностным лицам заняться детальной проработкой вышеуказанного проекта. В своей речи Радий Хабиров назвал проекта глубокой переработки зерна «амбициозным», к которому региональные власти давно ищут пути реализации. В данный момент этот проект находится на стадии поиска инвестиционных сбережений.

Стоит отметить, что на территории Башкирии показатель собранного зерна увеличился. В прошлом году он составил три миллиона тонн, по результатам текущего года – уже три миллиона двести тысяч тонн. Кроме того, число сельскохозяйственных кооперативов, в планах руководства республики, должно вырасти к 2024 году до пятисот единиц. Информация об этом прозвучала в ходе состоявшейся в городе Москве выставки под названием «Золотая осень». В настоящее время таких кооперативов на территории Башкирии зафиксировано сто шесть единиц. В целом, глава республики отметил, что в агропромышленном комплексе, в основном, зафиксированы положительные показатели.