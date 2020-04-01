01.04.2020, 13:20
В Башкирии сокращается время реализации алкоголя в магазинах и кафе
ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии ограничивают продажу спиртных напитках в магазинах и кафе, других продуктов питания это ограничение не затронет.
Теперь алкоголь нельзя будет приобрести в регионе с 1 апреля с 18:00 до 10:00. Глава региона Радий Хабиров сообщил об этом в своих социальных сетях, также он отмечает, что органы будут вести борьбу с нелегальной продажей алкогольной продукции.
Ранее и других регионах России решили ограничить продажу алкоголя.
Теперь алкоголь нельзя будет приобрести в регионе с 1 апреля с 18:00 до 10:00. Глава региона Радий Хабиров сообщил об этом в своих социальных сетях, также он отмечает, что органы будут вести борьбу с нелегальной продажей алкогольной продукции.
Ранее и других регионах России решили ограничить продажу алкоголя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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