30.09.2019, 08:27
В Башкирии студент умер после занятия по физкультуре
ИА «Ореанда-Новости». Башкирский студент скончался после занятий физкультурой, пишет «МК» со ссылкой на местный СКР.
Трагедия случилась в одном из колледжей Уфы. Во время занятия по физкультуре один студент почувствовал себя плохо. Вызвали скорую, его отвезли в больницу, однако спасти молодого человека не удалось. Причины смерти не называются.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, начата доследственная проверка.
Трагедия случилась в одном из колледжей Уфы. Во время занятия по физкультуре один студент почувствовал себя плохо. Вызвали скорую, его отвезли в больницу, однако спасти молодого человека не удалось. Причины смерти не называются.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, начата доследственная проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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