Трагедия случилась в одном из колледжей Уфы. Во время занятия по физкультуре один студент почувствовал себя плохо. Вызвали скорую, его отвезли в больницу, однако спасти молодого человека не удалось. Причины смерти не называются.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, начата доследственная проверка.