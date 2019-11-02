ИА «Ореанда-Новости». В Нуримановском районе Башкирии трое детей провалились под лёд, пишет «Интерфакс».



Двоих доставили в больницу, один ребёнок погиб. Детей из воды вытащил отец. Приехавшие спасатели оказали детям первую помощь. В МЧС рассказали, что двоих детей 2016 и 2014 года рождения отвезли в больницу. Одного ребёнка 2012 года рождения спасти не удалось.



Сейчас с родителями детей работает психолог.