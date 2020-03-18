уведомил на брифинге Максим Забелин, работающий в регионе министром здравоохранения.. Среди тех, кто был госпитализирован, шестеро детей.Забелин уведомил, что у госпитализированных отрицательные анализы. Также он сообщил о том, что пациентам продолжают оказывать медицинскую помощь.