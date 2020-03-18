18.03.2020, 08:38
В Башкирии у детей, прибывших из-за границы, коронавирус не обнаружили
ИА «Ореанда-Новости». Врачи на нашли коронавирус у шестерых детей, которые в Башкирии были госпитализированы с признаками простуды после того, как они побывали в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, уведомил на брифинге Максим Забелин, работающий в регионе министром здравоохранения.
Ранее власти распространили информацию о госпитализации сорока шести человек с признаками простуды после прибытия из государств, где есть случаи заболевания коронавирусом. Среди тех, кто был госпитализирован, шестеро детей.
Забелин уведомил, что у госпитализированных отрицательные анализы. Также он сообщил о том, что пациентам продолжают оказывать медицинскую помощь.
Ранее власти распространили информацию о госпитализации сорока шести человек с признаками простуды после прибытия из государств, где есть случаи заболевания коронавирусом. Среди тех, кто был госпитализирован, шестеро детей.
Забелин уведомил, что у госпитализированных отрицательные анализы. Также он сообщил о том, что пациентам продолжают оказывать медицинскую помощь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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