ИА «Ореанда-Новости». В Башкирии чиновницу, писавшую с ошибками в Instagram, намерены назначить ректором. Сотрудники института развития образования Башкирии против назначения и просят не делать этого. Вблизи здания ИРО даже появились распечатанные плакаты на русском и башкирском языках, где бывшую чиновницу называют авторитарной и безграмотной, а люди призывают не молчать.

Речь идёт о бывшем министра образования республики Гульназ Шафиковой (ушла в отставку с должности), которую хотят назначить на пост ректора. Со слов представителя института развития образования, сами сотрудники института просят руководство региона не назначать её. На эту тему в понедельник более 100 сотрудников института приняли участие во внеочередном собрании, составили резолюцию и открытое письмо на имя врио главы региона с предложением отменить назначение.

По мнению работников института, "госпожа Шафикова некомпетентна в вопросах администрирования, у нее нет коммуникативной культуры, так как выстраивала отношения с сотрудниками учреждения в командном и деспотичном тоне". Ей вспомнили в 2016 году непродуманную оптимизацию работы преподавателей, в результате которой нагрузка преподавателей выросла на 250 часов в год, а заработная плата осталась на прежнем уровне.

Также подписчики 43-летней Шафиковой в Instagram заметили две грамматические ошибки в посте об открытии всероссийского конкурса "Учитель года-2018" в Санкт-Петербурге. Чиновница написала: "Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года —2018". Удачи всем". После этого она удалила пост и опубликовала новый. Где объяснила грамматические ошибки экспериментом. Был и второй скандал: журналистка Елена Садыкова уличила Шафикову в плагиате. Работы журналистки министр публиковала у себя в «Вконтакте» и не указывала авторство.

Возле института появились плакаты со следующими текстами:

– Нельзя молчать, когда назначают безграмотных руководителей. «За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей» министра – в ректоры ИРО РБ? – говорится в листовках.





