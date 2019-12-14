ИА «Ореанда-Новости». Склад сыпучих продуктов загорелся в Башкирии, спасатели тушат пожар по повышенному рангу, пишет «Интерфакс».



Склад горит на улице Газпромовской в селе Акбердино Иглинского района республики. Отмечается, что огнём охвачена вся площадь здания размером 30х50 метров.



Пожарные смогли сбить пламя, сейчас ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания установят эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.