ИА «Ореанда-Новости». Ранее гендиректора белорусской госкомпании «Белтелеком» задержали по подозрению во взяточничестве. В субботу пресс-служба КГБ уточнила, что Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования из России.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по двум статьям о получении и даче взятки. Получивший взятку Сиводедов должен был оказать содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, сумма договора составляла 15 000 евро. Взяткодателем выступает гражданин РФ.