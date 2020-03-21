ИА «Ореанда-Новости». Белгородская метрополия решила бороться с коронавирусом COVID-19 колокольным звоном. Об этом говорится в сообщении главы Белгородской митрополии митрополита Иоанна.

Так, колокольный звон ежедневно будет повторяться пять раз в день во всех храмах Белгородской области. Митрополия отмечает, что «меры защиты духовной» будут применяться совместно с мерами санитарной защиты.

Глава Белгородской митрополии заявил, что во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. Он отметил, что вся Российская империя была «покрыта» колокольным звоном.