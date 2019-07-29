ИА «Ореанда-Новости» В Белогорске Амурской области из-за угрозы повышения уровня воды в реке Томь введён режим ЧС, объявил глава города Станислав Мелюков в своём Instagram.

Он отметил, что специалисты Росгидромета и МЧС прогнозируют повышения уровня воды в реке до 400-450 см, для сравнения, во время серьёзного наводнения в июле 2013 года в Амурской области, вода поднялась до 430 см.

Согласно сведениям МЧС, в Амурской области к утру 29 июля остаются подтопленными 646 частных жилых домов, большая часть затопленных домохозяйств – 511 – в Мазановском районе.