29.07.2019, 07:55
В Белогорске введён режим ЧС из-за угрозы наводнения
ИА «Ореанда-Новости» В Белогорске Амурской области из-за угрозы повышения уровня воды в реке Томь введён режим ЧС, объявил глава города Станислав Мелюков в своём Instagram.
Он отметил, что специалисты Росгидромета и МЧС прогнозируют повышения уровня воды в реке до 400-450 см, для сравнения, во время серьёзного наводнения в июле 2013 года в Амурской области, вода поднялась до 430 см.
Согласно сведениям МЧС, в Амурской области к утру 29 июля остаются подтопленными 646 частных жилых домов, большая часть затопленных домохозяйств – 511 – в Мазановском районе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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