03.05.2019, 19:06
В Белом доме сообщили о телефонном разговоре между Путиным и Трампом
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь Белого дома заявил о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом передаёт британское информационное агентство Рейтер.
По информации агентства главы государств обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР. Также, пресс-секретарь сообщил, что российский и американский лидеры обсуждали возможное новое ядерное соглашение между РФ, США и Китаем. Помимо этого, Трамп и Путин затронули ситуацию с докладом Мюллера по РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии