ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь Белого дома заявил о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом передаёт британское информационное агентство Рейтер.

По информации агентства главы государств обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР. Также, пресс-секретарь сообщил, что российский и американский лидеры обсуждали возможное новое ядерное соглашение между РФ, США и Китаем. Помимо этого, Трамп и Путин затронули ситуацию с докладом Мюллера по РФ.