ИА "Ореанда-Новости" Ряд ограничительных мер был введён в отношении рыбной ловли в акватории Белого моря. Изменения вступили в силу в минувшую субботу, 10 августа.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы национального парка «Кенозёрский», частичный запрет на добычу рыбы относится к Архангельской области. Так, например, на территории побережий Онежского и Двинского заливов будет запрещено использовать ряд орудий. К ним относятся объячеивающие, отцеживающие и стационарные приспособления для добычи рыбы. Штрафные санкции ожидают тех рыбаков, которые будут перевозить запрещённую к ловле рыбу. Кроме того, расплатиться придётся и за запрещённое оборудование.

Заниматься добычей таких видов рыб как наваги, сельди беломорской и азиатской зубастой корюшки можно будет без изменений. Заместитель директора национальногоипарка по охране территории Евгений Буторин и старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Павел Футоран уже донесли до жителей вышеуказанных районов информацию о введении запретительных мер.

Кенозёрский национальный парк расположен на территории Архангельской области. Идея создания здесь заповедной зоны возникла ещё в 60-х годах прошлого века. Однако, на официальном уровне заповедник основан только в 1991 году. Кенозёрский национальный парк представляет собой как природный, так и историко-культурный комплекс, который расположен в юго-западной части области. Территориально это граница Плесецкого и Каргопольского районов. В 2004 году Кенозёрский парк изменил свой статус – его признали биосферным заповедником. На протяжении последних пяти лет этот природный объект включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кенозёрский заповедник является одним из уникальных мест не только в России, но и в мире, в котором так полно и многогранно сохранилось культурное и природной наследие.



