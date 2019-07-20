ИА «Ореанда-Новости» Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». В соответствии с ним около 6 тысяч человек будут освобождены от уголовного наказания, из них около 2 тысяч – это заключённые, которые теперь получат свободу.

Она распространяется на несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, лиц, достигших пенсионного возраста, инвалидов первой и второй групп, больных онкологическими заболеваниями, ветеранов боевых действий, лиц, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для отдельных категорий осуждённых предусмотрено сокращение сроков наказания на 1 год, а для не достигших совершеннолетия – на 2 года.