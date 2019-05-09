Участники памятной акции прошли по Красной площади с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Отмечается, что протяжённость колонны составила порядка 4,5 километров.Ранее сообщалось, что в "Бессмертном полку" прошёл и президент России Владимир Путин. Он нёс портрет своего отца-фронтовика. Путин принимал участие в акции уже пятый раз подряд.



