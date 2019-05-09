09.05.2019, 16:50
В "Бессмертном полку" в Москве приняли участие полмиллиона человек
ИА «Ореанда-Новости». Более 500 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщают РИА Новости.
Участники памятной акции прошли по Красной площади с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Отмечается, что протяжённость колонны составила порядка 4,5 километров.
Ранее сообщалось, что в "Бессмертном полку" прошёл и президент России Владимир Путин. Он нёс портрет своего отца-фронтовика. Путин принимал участие в акции уже пятый раз подряд.
Участники памятной акции прошли по Красной площади с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Отмечается, что протяжённость колонны составила порядка 4,5 километров.
Ранее сообщалось, что в "Бессмертном полку" прошёл и президент России Владимир Путин. Он нёс портрет своего отца-фронтовика. Путин принимал участие в акции уже пятый раз подряд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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