Инцидент случился в городе Благовещенске. Пятеро детей в одном из водно-развлекательных центров праздновали день рождения одного из мальчиков. Дети в центре находились под присмотром взрослых.Не умеющий плавать ребёнок зашел в бассейн. Взрослые за этим не уследили. Мальчик погрузился на дно.Спасатель вытащил мальчика из воды, но он под водой пробыл слишком долго. Из-за этого он в впал в кому. Сейчас начато уголовное дело.