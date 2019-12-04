04.12.2019, 09:12
В Благовещенске мальчик, посетивший аквапарк, впал в кому
ИА «Ореанда-Новости. В одном из аквапарков Амурской области едва не утонул мальчик девяти лет. Об этом заявлено на сайте регионального следственного управления СКР.
Инцидент случился в городе Благовещенске. Пятеро детей в одном из водно-развлекательных центров праздновали день рождения одного из мальчиков. Дети в центре находились под присмотром взрослых.
Не умеющий плавать ребёнок зашел в бассейн. Взрослые за этим не уследили. Мальчик погрузился на дно.
Спасатель вытащил мальчика из воды, но он под водой пробыл слишком долго. Из-за этого он в впал в кому. Сейчас начато уголовное дело.
Инцидент случился в городе Благовещенске. Пятеро детей в одном из водно-развлекательных центров праздновали день рождения одного из мальчиков. Дети в центре находились под присмотром взрослых.
Не умеющий плавать ребёнок зашел в бассейн. Взрослые за этим не уследили. Мальчик погрузился на дно.
Спасатель вытащил мальчика из воды, но он под водой пробыл слишком долго. Из-за этого он в впал в кому. Сейчас начато уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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