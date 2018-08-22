



Первое сообщение поступило из банка, в который обратился сотрудник торгового павильона, чтобы проверить купюры номиналом 2000 рублей, которыми расплатился с ним один из покупателей.



Позже такие же купюры были обнаружены и в других торговых пунктах Благовещенска. По всем зафиксированным фактам подделки денежных знаков сотрудниками следственного отдела полиции Благовещенска было возбуждено уголовное дело.



ИА «Ореанда-Новости» . В начале августа полицейские Благовещенска стали фиксировать случаи обращения граждан в органы МВД по поводу обнаружения фальшивых купюр в торговых точках.Позже такие же купюры были обнаружены и в других торговых пунктах Благовещенска. По всем зафиксированным фактам подделки денежных знаков сотрудниками следственного отдела полиции Благовещенска было возбуждено уголовное дело.

Следователи полиции начали оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря их действиям удалось установить преступников. Ими оказались два жителя Благовещенска 1974 и 1980 годов рождения.



Совместно с оперативниками специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Амурской области фальшивомонетчики были задержаны. Об этом стало известно 22 августа.



Сотрудниками полиции были проведены обыска в квартирах задержанных, в ходе данных мероприятий полицейские нашли и изъяли более 30 поддельных купюр. Все денежные знаки были номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.





Преступники признались в содеянном, сейчас они находятся под стражей.



По предварительной версии, фальшивые денежные знаки они изготавливали на принтере.



Сейчас следователи инкриминируют молодым людям шесть эпизодов сбыта поддельных купюр. Уголовное дело заведено по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, или ценных бумаг».





Благовещенские полицейские уже не первый раз сталкиваются с фальшивомонетчиками. Факты наплыва поддельных денежных знаков выявляются в областном центре ежегодно. Отмечается, что преступники всё реже подделывают купюры маленького номинала и переходят на изготовление поддельных денежных знаков крупного номинала.





В июле Банк России опубликовал статистику, согласно которой за второй квартал 2018 года было выявлено 9415 поддельных денежных знаков. Лидером в рейтинге фальшивок стала купюра номиналом 5000 рублей. На втором месте находятся тысячные купюры. С введением в оборот денежных знаков номиналом 2000 рублей, стали подделывать и их.





Всего с начала 2018 года было выявлено более 60 миллионов поддельных денежных знаков. Согласно статистическим данным, среди 1 миллиона купюр выявляется 8 подделок.