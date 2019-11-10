ИА «Ореанда-Новости». Пользователи сети отреагировали на инцидент в Орске, где женщину на носилках оставили лежать в коридоре.

Ситуация произошла в городской больнице Орска. Инцидент приобрёл масштабы после того как в сети появилась видеозапись. На кадрах была женщина-пациентка больницы, которую оставили лежать на носилках на полу в коридоре. Её накрыли простынёй и положили возле одного из процедурных кабинетов.

Региональное министерство здравоохранения уже прояснил ситуацию. В ведомстве заявили, что пациентку оставили там лишь на несколько минут. Врач, отвечавший за женщину, зашёл в кабинет для оформления документов.

Однако пользователи сети отрицательно отреагировали на инцидент. Они заметили, что случай такой «безалаберности» далеко не первый для больниц и поликлиник России. Кроме того, они заметили, что ситуация для поликлиник не новая. Случаи, когда больные лежат в коридорах, встречаются очень часто.