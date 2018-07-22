ИА «Ореанда-Новости». В Британии принц Джордж на свой юбилей получил в подарок уникальную монету, которую отчеканил Королевский монетный двор.

Маленький принц Джордж из королевской британской семьи сегодня, двадцать второго июля, празднует свой пятилетний юбилей. В честь дня рождения он уже заранее получил памятную монету от Королевского монетного двора, а официальный Instagram аккаунт королевского дворца опубликовал фотографию мальчика.

Монета выпущена в трёх вариантах. Она сделана из 22-каратного золота, серебра и из меди. На металлической монетке изображён святой Георгий, поражающий дракона. Дата на монете - две тысячи восемнадцатый год.

Принц Джордж Кембриджский появился на свет в девятнадцать часов двадцать четыре минуты двадцать второго июля пять лет назад. Его маму, герцогиню Кейт Миддлтон, привезли в лечебницу Святой Марии в шесть часов утра. По своей родословной пятилетний принц является не первым наследником в семье. Он приходится только третьим правнуком королеве Елизавете Второй и, соответственно, третьим на очереди к трону.

Герцогиня Кейт Миддлтон считает, что лучше всего сделать жизнь ребёнка как можно более обычной, она старается отгородить его от излишнего внимания и королевских почестей.



Поэтому герцогиня очень нечасто выводит своих детей на публичные события, даже официальные, проводящиеся на государственном уровне. Помимо этого, Джордж Кембриджский до настоящего времени проводил мало времени в Букингемском дворце. Больше всего времени он жил в резиденции «Энмер Холл», которая располагается в северном Норфолке. Это объясняется тем, что родители королевского ребёнка хотят отгородить мальчика от всей настоящей суеты Букингемского дворца.

Последний раз, когда принц появлялся на официальных королевских мероприятиях, был процесс крещения младшего брата Джорджа, Луи Артура Чарльза. Действие происходило в часовне Сент-Джеймсского дворца, и фотографии, на которых запечатлен именинник, вызвали восторг и умиление среди всех.

Поклонники Джорджа и королевской семьи уже вовсю поздравляют принца и осыпают пожеланиями.