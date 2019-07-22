ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что британский военно-морской флот слишком малочислен для обеспечения интересов государства в глобальном масштабе.

Военачальник отметил, что в современных условиях «мир становится всё более сложным» и угрозы, с которыми приходится сталкиваться, постоянно меняются. По мнению Эллвуда, в том случае если Соединённое Королевство намерено по-прежнему играть важную роль в мире, следует увеличить финансирование вооружённых сил, в том числе флота. При этом замминистра подчеркнул, что вопросом об увеличении военного бюджета должен заняться новой премьер-министр Великобритании.