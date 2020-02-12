12.02.2020, 10:31
В Брянске произошло столкновение маршрутки и "скорой помощи"
ИА «Ореанда-Новости». В экстренной службе региона сообщается о столкновении в Брянске маршрутного такси и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП пострадали пять человек.
Позднее в экстренной службе региона рассказали, что пострадали два человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи, и три пассажира автобуса. Сообщается, что одного пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в лечебное учреждение.
Обстоятельства ДТП в Брянске с участием маршрутного такси и автомобиля скорой помощи выясняются.
Позднее в экстренной службе региона рассказали, что пострадали два человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи, и три пассажира автобуса. Сообщается, что одного пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в лечебное учреждение.
Обстоятельства ДТП в Брянске с участием маршрутного такси и автомобиля скорой помощи выясняются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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