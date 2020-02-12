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Позднее в экстренной службе региона рассказали, что пострадали два человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи, и три пассажира автобуса. Сообщается, что одного пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в лечебное учреждение.Обстоятельства ДТП в Брянске с участием маршрутного такси и автомобиля скорой помощи выясняются.