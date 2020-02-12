ИА «Ореанда-Новости»В экстренной службе региона сообщается о столкновении в Брянске маршрутного такси и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП пострадали пять человек. 

Позднее в экстренной службе региона рассказали, что пострадали два человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи, и три пассажира автобуса. Сообщается, что одного пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в лечебное учреждение. 

Обстоятельства ДТП в Брянске с участием маршрутного такси и автомобиля скорой помощи выясняются.