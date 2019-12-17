ИА «Ореанда-Новости». Глава Брянской области Александр Богомаз подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, пишет «Интерфакс».



Указ касается органов госвласти в регионе. При этом в документе рекомендуется руководителям органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности региона принять аналогичные решения.



Последний день года объявили выходным во многих регионах. В частности, в Курганской области, Ставропольском крае, КЧР, Крыму, Севастополе и многих других.