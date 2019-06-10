ИА «Ореанда-Новости» На восточном побережье Сахалина в бухте Тихой рыбаки обнаружили в воде тело бывшего главы администрации Шахтёрска Владимира Хапалова. Об инциденте сообщает ТАСС.

По словам представителя управления СК РФ по Сахалинской области, тело мужчины было обнаружено около его лодки, он был одет в спасательный жилет. По одной из версий у него мог случиться сердечный приступ, так как следы насилия на теле отсутствуют.

Владимир Хапалов был отстранён от должности мэра Шахтёрска в 2010 году, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.