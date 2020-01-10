10.01.2020, 08:26
В Бурятии женщина напала на медиков из-за "неправильного поведения"
ИА «Ореанда-Новости». В Улан-Удэ женщина разозлилась на бригаду медиков, которые приехали на вызов к её мужу, и побила их за то, что те вели себя неправильным образом. Об избиении женщиной медиков скорой помощи рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по республике.
Избиение медиков произошло в одном из домов в Октябрьском районе.
В сообщении заявлено, что жительница столицы Бурятии вызвала медиков для того, чтобы те оказали помощь ее супругу, у которого было поранено лицо. Когда медики приехали на вызов, женщина, которой не понравилось их поведение, нанесла одной из них удар в живот, а вторую ударила по лицу.
В сообщении говорится, что фельдшер вызвала сотрудников вневедомственной охраны и те увезли агрессивно настроенную женщину в полицию. Задержанная заявила позже, что ей не понравилось, что фельдшер "смотрелась в зеркало на стене".
Избиение медиков произошло в одном из домов в Октябрьском районе.
В сообщении заявлено, что жительница столицы Бурятии вызвала медиков для того, чтобы те оказали помощь ее супругу, у которого было поранено лицо. Когда медики приехали на вызов, женщина, которой не понравилось их поведение, нанесла одной из них удар в живот, а вторую ударила по лицу.
В сообщении говорится, что фельдшер вызвала сотрудников вневедомственной охраны и те увезли агрессивно настроенную женщину в полицию. Задержанная заявила позже, что ей не понравилось, что фельдшер "смотрелась в зеркало на стене".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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