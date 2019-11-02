02.11.2019, 07:43
В Бурятии военный спас семью с двумя маленькими детьми от пожара
ИА «Ореанда-Новости» Двух малолетних детей и их родителей спас Евгений Грешилов. Молодой человек служит в соединении войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа.
По сообщениям пресс-службы, рядовой шёл на службу, когда случайно заметил, что из частного дома идёт дым. Евгений не растерялся и сразу же разбудил спящих хозяев. Сначала вытащил двух маленьких детей через окно, потом помог выбраться из горящего дома взрослым. Командование уже направило предложение в ГУ МЧС по Забайкальскому краю наградить Евгения за спасение семьи.
По сообщениям пресс-службы, рядовой шёл на службу, когда случайно заметил, что из частного дома идёт дым. Евгений не растерялся и сразу же разбудил спящих хозяев. Сначала вытащил двух маленьких детей через окно, потом помог выбраться из горящего дома взрослым. Командование уже направило предложение в ГУ МЧС по Забайкальскому краю наградить Евгения за спасение семьи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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